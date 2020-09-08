Новогодние каникулы в России в 2021 году продлятся с 1 по 10 января

Новогодние каникулы в 2021 году могут продлиться с 1 по 10 января. С таким предложением выступил Минтруд России. Ведомство подготовило проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году. Он размещен на официальном сайте для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения

В 2021 году по предложению Минтруда выходными, праздничным днями могут считаться дни — с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня; с 4 по 7 ноября.