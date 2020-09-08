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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

За неделю заболеваемость ОРВИ в Уфе выросла на 25 процентов

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

За неделю заболеваемость ОРВИ в Уфе выросла на 25 процентов Фото: Валерий Шахов

В Уфе заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на четверть, сообщила во вторник на оперативном совещании в мэрии представитель Управления Роспотребнадзора по Башкирии Зульфия Камаева.

«Заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей выросла на 25% за счет детей школьного возраста — на 54 процента», — заявила представитель Роспотребнадзора.

Как подчеркнули в мэрии, главное сейчас — не допустить дальнейшего роста заболеваемости. Для этого следует провести все необходимые профилактические работы.

Накануне глава Минздрава Башкирии Максим Забелин сообщил о том, что республика получила первую партию вакцины от гриппа в количестве 516 тысяч доз.

«На прошлой неделе мы получили первую партию вакцины от гриппа в количестве 516 тысяч доз. На сегодняшний день провакцинировано 9 тысяч человек, что составляет 1,5 процента от полученной вакцины», — сказал Забелин.

Галина Бахшиева
Теги: ОРВИ
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