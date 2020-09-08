В Башкирии сохраняется высокий класс пожароопасности в лесах

В Хайбуллинском районе вновь прогнозируется высокий, пятый класс пожароопасности в лесах, предупреждает Главное управление МЧС России по Башкирии.

Четвертый класс пожароопасности ожидается сегодня в 27 муниципалитетах республики. Среди них — Альшеевский, Абзелиловский, Архангельский, Баймакский, Бакалинский, Белебеевский, Белокатайский, Белорецкий, Бирский, Буздякский, Бурзянский, Дюртюлинский, Зилаирский, Иглинский, Илишевский, Кугарчинский, Кушнаренковский, Куюргазинский, Мелеузовский, Стерлибашевский, Стерлитамакский, Туймазинский, Учалинский, Федоровский, Чекмагушевский, Чишминский районы и городской округ Уфа.

В остальных районах Башкирии прогнозируется невысокий, третий класс пожароопасности в лесах, добавляют спасатели и подчеркивают, что за последние сутки на территории республики природных пожаров зарегистрировано не было.

Всего с начала пожароопасного сезона-2020 в Башкирии зарегистрирован 131 лесной пожар на площади, превышающей 4176 га.

Для сравнения: год назад в республике от природных пожаров пострадали 2160 га.