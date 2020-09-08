В России выпустят облегченную версию вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса после окончания испытаний будет существовать как минимум в двух вариантах, рассказал радио Sputnik профессор, завотделом НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Бутенко.

Два варианта препарата получатся на основе одной вакцины «Спутник V».

«При тестировании вакцины должны быть достаточно большие контингенты людей всех возрастных и гендерных групп. Это должно быть всестороннее исследование, поскольку потом сама схема вакцинации будет распространяться на большую часть населения. Надо определить все возможные варианты применения», – рассказал ученый.

В тестовой вакцинации участвуют только люди старше 18 лет, при этом итоговый продукт должен подходить и для детей. Поэтому после завершения испытаний стоит ожидать появления еще одного варианта вакцины ‒ более легкого.

«Вакцины будут двух категорий: для взрослых и для детей. Для детей она будет более щадящая и менее реактогенная (вызовет меньше побочных эффектов. – Прим. ред.). У детей масса тела меньше, чем у взрослого, поэтому им уменьшат дозировку. К тому же иммунная система у ребенка может быть не такая развитая, как у взрослого. Так или иначе, у всех вакцин есть градации ‒ для детей и для взрослых», – пояснил Александр Бутенко.

В августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину «Спутник V» от вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2 болезни COVID-19. Ее разработал Центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

В ходе испытаний препарат сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у 100 процентов участников исследований и не вызвал у них серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев.