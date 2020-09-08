Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии кратковременное тепло скоро сменит осенняя дождливая погода Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии кратковременное тепло скоро сменит осенняя дождливая погода.

По прогнозу Башгидромета, скандинавский антициклон, обеспечивающий ясную солнечную погоду в регионе, продержится лишь до середины недели. Днем будет по летнему тепло – до +20,+25 градусов. Фон ночных температур ожидается в пределах +4,+10 градусов.

С 10 сентября фронтальный раздел с западных регионов России оттеснит антициклон за Урал. Уплотнится облачность, ожидаются дожди различной интенсивности, порывистый ветер. Температура воздуха в дневные часы понизится до +15,+20 градусов.