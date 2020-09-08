В Башкирии 203 медика РКБ им.Куватова получили выплаты за заражение COVID-19 на работе

В Башкирии 203 медика РКБ им.Куватова получили страховые выплаты, которые полагаются работникам здравоохранения в случае заражения COVID-19 при исполнении должностных обязанностей. Об этом сообщает Реском профсоюза работников здравоохранения.

Напомним, единовременная страховая выплата предусмотрена указом президента РФ от 6 мая 2020 года № 313. Средства выплачиваются из фонда социального страхования. Для назначения выплат должны быть соблюдены следующие условия: диагноз коронавирусной инфекции должен быть подтвержден лабораторно; если заболевание повлекло временную нетрудоспособность медика, а также если инфицирование произошло при исполнении служебных обязанностей.

В случае причинения вреда здоровью медработника с развитием у него заболеваний или осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, но не приведших к инвалидности, полагается 68 811 рублей. При установлении инвалидности 3 группы — 668 113 рублей, 2 группы — 1 376 226 рублей, 1 группы — 2 064 339 рублей. В случае смерти медицинского работника страховая выплата составит 2 752 452 рублей и будет выплачена супругу (супруге), родителям, несовершеннолетним детям или другим выгодоприобретателям в равных долях.

По словам председателя профсоюзной организации РКБ Руслана Кутушева, каждый случай инфицирования медработников рассматривает специальная комиссия. 203 переболевших медика больницы уже получили страховые выплаты. На рассмотрении врачебной комиссии находится еще 117 заявлений сотрудников.

﻿«Есть и отказы в выплатах, в частности, не медицинскому персоналу или, если перенесенное сотрудником заболевание не включено в постановление правительства. Профком из собственных средств также оказывает материальную помощь членам профсоюза, перенесшим короновирусную инфекцию, в независимости от выплат ФСС», — добавил представитель клиники.