В сентябре в Башкирии собираются поставить рекорд по количеству посаженных деревьев

25 тысяч саженцев деревьев планируют высадить в сентябре в рамках республиканской акции «Зелёная Башкирия». Об этом сообщил вице-премьер – министр жилищно-коммунального хозяйства РБ Борис Беляев.

Акция пройдёт 19 и 26 сентября с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Предполагается, что в ней примут участие 91 тысяча человек по всей республике.

Как отметил Борис Беляев, в этом году акцию «Зелёная Башкирия» совместят со Всероссийским экологическим субботником «Зелёная Россия». В 2020 году этот проект поддержали 67 государств. В рамках субботника по всей стране высадят миллионы деревьев в честь погибших в Великой Отечественной войне. Всероссийский субботник претендует на включение в Книгу рекордов Гиннесса как самое массовое экологическое мероприятие в мире.