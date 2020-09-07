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Глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов вернулся к работе после перенесенной болезни

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов вернулся к работе после перенесенной болезни Фото: Валерий Шахов

Глава администрации Ишимбайского района Азамат Абдрахманов вернулся к работе после перенесенного коронавируса, сообщает «МКСеть».

Как он рассказал изданию, после лечения тест на COVID — отрицательный. Руководителю администрации предстоит еще двухнедельный карантин.

Напомним, Азамат Абдрахманов вызвал бурное недовольство жителей Ишимбайского района после событий на горе Куштау. Очевидцы утверждали, что он лично участвовал в конфликтах с защитниками горы, расталкивал их и нецензурно бранился. Прокуратура проводит проверку в отношении чиновника.

Как прокомментировал сам Азамат Абдрахманов, он не собирается отвечать на обвинения до результатов проверки правоохранительных органов.

﻿«Всё, о чём говорят, не соответствует действительности. Если это я, если докажут, что были какие-то правонарушения со стороны человека, похожего на меня — пусть дают правовую оценку соответствующую правоохранительные органы. Я не буду поддаваться на обвинения защитников так называемых, псевдополитологов. Пока оставлю своё мнение при себе — тем более, защита чести и достоинства не имеет срока давности. Лучше средство пока — взять информационный таймаут», — сказал «МКСети» глава района.
Отметим, что активисты продолжат требовать отставки Азамата Абдрахманова. В предстоящую пятницу, 11 сентября на площади первооткрывателей башкирской нефти в Ишимбае был запланирован протестный митинг. Районная администрация отказалась согласовывать акцию, сославшись на то, что выбранное активистами место не приспособлено для «обсуждения значимых вопросов и выражения общественных настроений», пишет «Эхо Москвы в Уфе». Заявку на проведение митинга подавал член местного отделения КПРФ Артемий Банников.

По словам Азамата Абдрахманова, таким образом через «эксплуатацию моего имени и политических событий» местные коммунисты пытаются показать свою деятельность.

ИА «Башинформ»
Теги: ишимбай
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