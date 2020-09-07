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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Для родителей, недовольных школьным питанием, организована горячая линия - Госкомторговли

ОБЩЕСТВО

Для родителей, недовольным качеством питания в школах, организована горячая линия, сообщили в Госкомторговли Башкирии. Звонки по номеру +7 (347) 292-11-52 принимаются в будние дни с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Госкомитет и Минобразования разработали три варианта меню, из которых муниципалитеты выбрали подходящий. Ребенок, обучающийся в первую смену, должен обеспечиваться завтраком. Учащиеся второй смены обеспечиваются обедом. Завтрак должен состоять из закуски, горячего блюда и горячего напитка, рекомендуется включать овощи и фрукты. Обед должен включать закуску, первое, второе (основное горячее блюдо из мяса, рыбы или птицы) и сладкое блюдо.

В Башкирии за счет средств федерального и республиканского бюджетов обеспечиваются одноразовым горячим бесплатным питанием учащиеся 1-4 классов и обучающиеся 5-11 классов из многодетных малообеспеченных семей, двухразовым бесплатным питанием обеспечиваются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды.

ИА «Башинформ»
Теги: школьное питание
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