В Башкирии введут штрафы за неправильную установку памятников на кладбище

Депутаты Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан планируют внести изменения в статью 3.5 Кодекса Республики Башкортостан об административных правонарушениях. Если документ примут, будут введены штрафы за нарушение установленных органами местного самоуправления порядка погребения умершего и (или) оказания услуг по погребению, порядка установки памятников, могильных оград, а также правил содержания мест погребения, посещения кладбищ и поведения на их территории.

«Необходимость внесения изменений, предусмотренных данным законопроектом, обусловлена многочисленными нарушениями законодательства о погребении и похоронном деле, – прокомментировал председатель Госсобрания Константин Толкачев. – В результате ущемляются права граждан на безвозмездное получение минимального перечня гарантированных государством ритуальных услуг. Нам неоднократно поступали соответствующие жалобы избирателей. Сфера специфическая. Потеря близкого человека – всегда большое горе. О деньгах в такой ситуации думают, наверное, в последнюю очередь. К сожалению, находятся те, кто спекулирует на чужой беде. Законопроект призван пресечь подобные нарушения. Кроме того, инициатива призвана усилить контроль за порядком посещения кладбищ и поведением граждан на их территории».

Проект закона планируется рассмотреть на пленарном заседании парламента в сентябре. В соответствии с текстом документа размер штрафа за нарушение установленных органами местного самоуправления правил содержания мест погребения составит для граждан от 1 тысячи до 2 тысяч рублей, для должностных лиц – от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для юридических лиц – от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.

За нарушение порядка погребения умершего и (или) оказания услуг по погребению для граждан предлагается наказание в виде предупреждения или штрафа от 1 тысячи до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 тысяч до 7 тысяч рублей, для юридических лиц – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

За нарушение порядка размещения (установки) надмогильных сооружений, могильных оград предусматривается штраф для граждан в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 тысяч до 7 тысяч рублей. За нарушение правил посещения кладбищ и (или) правил поведения на территории кладбищ предлагается наказывать предупреждением или штрафом от 300 до 1,5 тысячи рублей.