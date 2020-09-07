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7 сентября Понедельник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии привиты от гриппа 9 тысяч человек

ОБЩЕСТВО

По оперативной информации Минздрава Башкирии, в республике провакцинированы от гриппа 9 тысяч человек.

«На прошлой неделе мы получили первую партию вакцины от гриппа в количестве 516 тысяч доз. На сегодняшний день провакцинировано 9 тысяч человек, что составляет 1,5 процента от полученной вакцины», — сообщил в понедельник на оперативном совещании в правительстве министр здравоохранения региона Максим Забелин и добавил, что сейчас также начинается вакцинация детского населения.

Как подчеркнул на совещании глава Башкирии Радий Хабиров, вакцинирование населения — одна из главных задач, стоящих сегодня перед республикой.

Напомним, в этом году в Башкирии планируется привить от гриппа более 2 млн человек. Вакцинации подлежат дети в возрасте от 6 месяцев, школьники и студенты, взрослые, включая медиков, работников ЖКХ, транспорта, образования, а также людей старше 60 лет и беременных женщин. ⠀

В настоящее время вакцинация считается лучшей защитой от гриппа. Однако мерами профилактики и личной гигиены пренебрегать не стоит.

В числе таких простых профилактических мер — прием витаминов А, В, С и Д, проветривание, влажная уборка помещений, правильный режим питания и сна, а также занятие спортом.

Галина Бахшиева
Теги: коронавирус, вакцина
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