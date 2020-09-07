Число заболевших COVID-19 в Башкирии превысило 8 тысяч человек
В Башкирии с начала эпидемии зарегистрировано 8011 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией, 30 из которых — за прошедшие сутки, констатировал в понедельник на оперативном совещании в республиканском правительстве глава Минздрава Максим Забелин.
На стационарном лечении сейчас находятся 67 человек, пять из них — в тяжелом состоянии. Выписано из стационаров за время пандемии 7126 человек.
«Уровень летальности от COVID-19 составляет 0,37 на 100 тысяч человек. Новых летальных случаев за прошлую неделю у нас не зарегистрировано», — подчеркнул Забелин.789 человек, заболевших коронавирусом в легкой форме, лечатся амбулаторно.
Одновременно каждый день в республике фиксируется несколько десятков больных внебольничной пневмонией.