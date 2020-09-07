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7 сентября Понедельник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Число заболевших COVID-19 в Башкирии превысило 8 тысяч человек

ОБЩЕСТВО

В Башкирии с начала эпидемии зарегистрировано 8011 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией, 30 из которых — за прошедшие сутки, констатировал в понедельник на оперативном совещании в республиканском правительстве глава Минздрава Максим Забелин.

На стационарном лечении сейчас находятся 67 человек, пять из них — в тяжелом состоянии. Выписано из стационаров за время пандемии 7126 человек.

«Уровень летальности от COVID-19 составляет 0,37 на 100 тысяч человек. Новых летальных случаев за прошлую неделю у нас не зарегистрировано», — подчеркнул Забелин.
789 человек, заболевших коронавирусом в легкой форме, лечатся амбулаторно.

Одновременно каждый день в республике фиксируется несколько десятков больных внебольничной пневмонией.

Галина Бахшиева
Теги: коронавирус
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