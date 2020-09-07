В Башкирии более 300 школьников ушли на дистанционное обучение из-за коронавируса

323 школьника в Башкирии перешли на дистанционное обучение из-за инфицирования новой коронавирусной инфекцией. Большинство из них контактные. Случаи зарегистрированы в Ишимбайском, Мелеузовском и Иглинском районах, сообщил министр образования региона Айбулат Хажин.

«Каждый случай отрабатывается по алгоритму. В течение двух часов уведомление поступает в территориальное управление Роспотребнадзора и министерство здравоохранения. Круг контактных лиц, в том числе и учитель (при необходимости), уходит на дистанционный режим. То же самое с дошкольными учреждениями», — сказал руководитель Минобра Башкирии.

По словам главы региона Радия Хабирова, лично он ожидал, что школьники с началом учебного года будут болеть больше. По снению руководителя республики, должна быть усилена пропаганда вакцинации от гриппа.

«У нас много руководителей и глав болеют. Один в тяжелом состоянии. А эту неделю мы прошли «сверохожиданий», — подчеркнул Радий Хабиров.

По словам министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, регион обеспечен вакциной от гриппа до конца 2020 года.