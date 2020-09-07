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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Два ведущих вуза Башкирии объявили дополнительный набор на бюджетные места

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Два ведущих вуза Башкирии объявили дополнительный набор на бюджетные места Фото: Олег Яровиков

БашГУ и Уфимский государственный нефтяной технический университет объявили дополнительный прием на бюджетные места на ряд направлений подготовки бакалавров и специалитета.

Как поясняется на сайтах вузов, в дополнительном приеме вправе участвовать абитуриенты, не зачисленные на бюджетные места в основные сроки приема.

Немаловажно, что в дополнительном приеме могут участвовать как абитуриенты, ранее подавшие заявление о поступлении в БашГУ и УГНТУ, так и абитуриенты, которые заявление о приеме в основные сроки не подавали.

В числе вакантных мест на дополнительный прием такие направления, как: Прикладная математика и информатика; Математическое обеспечение и администрирование информационных систем; Прикладные математика и физика; Физика; Инфокоммуникационные технологии и системы связи; Электроника и наноэлектроника; Наноматериалы; Химия; Технологические машины и оборудование; Экология и природопользование; Биология; Социология; Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере; Теология; Международные отношения; Педагогическое образование (Родной (татарский) язык и литература, русский язык и литература) и другие.

В УГНТУ дополнительный прием абитуриентов на различные направления проводится на горно-нефтяном факультете, факультете трубопроводного транспорта, факультете автоматизации производственных процессов и производств; технологическом факультете, механическом факультете, факультет общенаучных дисциплин, в филиалах вуза в Салавате, Стерлитамаке, Октябрьском, а также в Институте экономики и сервиса.

Как сообщал ранее «Башинформ», в республике количество бюджетных мест в вузах увеличено в этом году почти на 1,5 тысячи. В следующем году их планируется увеличить уже на 2 тысячи.

Галина Бахшиева
Теги: вузы, БашГУ, УГНТУ
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