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В октябре жителей Башкирии ждет дополнительный выходной

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В октябре жителей Башкирии ждет дополнительный выходной Фото: Олег Яровиков

В честь празднования 11 октября Дня Республики жителей Башкирии ждет дополнительный выходной.

11 октября — День Республики — является в Башкирии нерабочим праздничным днем.

В этом году 11 октября приходится на воскресенье, поэтому праздничный нерабочий день переносится на понедельник 12 октября.

Соответственно, при пятидневной рабочей неделе выходными будут 10, 11 и 12 октября.

9 октября — не сокращенный рабочий день.

Галина Бахшиева
Теги: День Республики
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