В октябре жителей Башкирии ждет дополнительный выходной
В октябре жителей Башкирии ждет дополнительный выходной Фото: Олег Яровиков
В честь празднования 11 октября Дня Республики жителей Башкирии ждет дополнительный выходной.
11 октября — День Республики — является в Башкирии нерабочим праздничным днем.
В этом году 11 октября приходится на воскресенье, поэтому праздничный нерабочий день переносится на понедельник 12 октября.
Соответственно, при пятидневной рабочей неделе выходными будут 10, 11 и 12 октября.
9 октября — не сокращенный рабочий день.