Уфимец на федеральном канале удивил всех своим необычным зрением - видео

Уфимский фотограф Алексей Тулинов в передаче «Удивительные люди» на канале «Россия 1» продемонстрировал свое телескопическое зрение, чем очень удивил жюри и зрителей.

Несмотря на сильное искажение двух десятков плазм, на скрытые помехи или так называемый белый шум, уфимец безошибочно определил, какая именно картинка транслировалась на экране.

Гости передачи «Удивительные люди» называли ему номер плазмы, а уфимец, пристально вглядываясь в экран с искусственно созданными помехами, уже примерно через минуту называл изображаемые предметы. В частности, он без труда увидел на указанных ему экранах ромашку, жирафа, самолет, пустоту. Для полноты эксперимента под каждой плазмой лежала перевернутая карточка с указанием того, что транслируется на экране.

«У меня телескопическое зрение. Эту способность я обнаружил еще в детстве. Были такая книга — мэйджик бук. Если смотреть внутрь узора, то появляется объемное изображение, — рассказал Алексей Тулинов перед началом эксперимента. — В 1997 году уже серьезно увлекаясь фотографией, решил проверить, могу ли я свои фотографии увидеть в объеме. Специально снял с разных ракурсов две фотографии, совместил их рядом на столе, посмотрел на них и увидел объем. Впечатлений больше в разы. Думаю, что навыки стереоскопического зрения, которые у меня есть, позволяют делать мои работы более уникальными. В них появляется глубина, их интересно рассматривать».

По словам Тулинова, стереозрение позволяет дополнительно тренировать глаза, развивает мозг, улучшает кровообращение.

«Пожалуй, в игре «Найди 10 отличий» я смогу выйти победителем», — заявил он и добавил, что впечатлений от просмотра стереокартины, привезенной из путешествия, будет гораздо больше, чем от плоских фотографий.