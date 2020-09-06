Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.18

EUR 89.03

6 сентября Воскресенье

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Учителей не будут заставлять прививаться от коронавируса

ОБЩЕСТВО

Учителя будут вакцинироваться от коронавируса в добровольном порядке, обязывать их делать прививку не будут, заявил ТАСС первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

«Регионы организовывают тестирование по педагогам, во-первых. Во-вторых, когда начнется плановая работа по вакцинации от коронавируса, то учителям тоже будет предложено. Это будет в добровольном порядке», — подчеркнул Глушко.

В свою очередь, от школьников в течение всего учебного года не будут требовать сдать тест на коронавирус.

«С детей тесты никто не берет, главная задача — организовать качественный входной контроль, который позволит выявлять детей с высокой температурой Так как дети очень мало болеют, то главное внимание к тем, кто работает в школе: учителя, администрация», — сказал чиновник.

Галина Бахшиева
Теги: коронавирус
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе улицу Коралловую асфальтируют по инициативе жителей
На улице Коралловой в уфимском микрорайоне Затон идут работы по асфальтированию — проект жителей частного сектора попал в программу поддержки местных ини
Под Уфой фура протаранила и смяла ВАЗ-2112, водитель погиб на месте
Сегодня ночью в Уфе, в микрорайоне Шакша на трассе М-5 Урал произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей и фуры, сообщили в Управлении
В Башкирии мужчина открыл стрельбу по дому на колесах, есть пострадавший
В Башкирии неизвестный мужчина открыл стрельбу по дому на колесах. Инцидент произошел в конце августа неподалеку от деревни Басурмановка Мелеузовского ра
Нефтегазстройпрофсоюз России поздравляет с Днем нефтяника и газовика
Председатель Нефтегазстройпрофсоюза России Александр Корчагин от имени всей организации поздравляет рабочих нефтяной и газовой отраслей промышленности с
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть