Учителей не будут заставлять прививаться от коронавируса

Учителя будут вакцинироваться от коронавируса в добровольном порядке, обязывать их делать прививку не будут, заявил ТАСС первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

«Регионы организовывают тестирование по педагогам, во-первых. Во-вторых, когда начнется плановая работа по вакцинации от коронавируса, то учителям тоже будет предложено. Это будет в добровольном порядке», — подчеркнул Глушко.

В свою очередь, от школьников в течение всего учебного года не будут требовать сдать тест на коронавирус.

«С детей тесты никто не берет, главная задача — организовать качественный входной контроль, который позволит выявлять детей с высокой температурой Так как дети очень мало болеют, то главное внимание к тем, кто работает в школе: учителя, администрация», — сказал чиновник.