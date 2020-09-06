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В Башкирии экоактивисты взялись за спасение уникальных озёр

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Башкирии экоактивисты взялись за спасение уникальных озёр Фото: автор

﻿5 сентября в Башкирии прошли субботники на водоёмах. В частности, экоактивисты прошли по берегам озера Шамсутдин, Кандрыкуль, Аслыкуль, Голубого озера. В общей сложности на всех водоёмах собрали около 20 кубометров ТКО, больше всего отходов (7 кубометров) собрали на озере Шамсутдин в Бирском районе.

Рассказывает депутат госсобрания РБ Яков Кугубаев:

- Экологическое равновесие на озере в последнее время несколько пошатнулось и его надо спасать. Уровень воды раньше был выше метра на 2,5. Озеро постепенно мелеет. Уровень воды сейчас близок к критичному. Что касается прибрежной территории, мы, район, смотрим за озером, но наших возможностей не хватает. Поэтому мы всегда рады, когда нам помогают неравнодушные к сохранению природы люди.

Ольга Тимофеева, журналист местной газеты «Победа»:

- Мы хотим привлечь внимание к экологии жемчужины Бирского района и всей республики — нашего озера Шамсутдин. Я думаю не трудно за собой все собрать в пакетик и увезти до ближайшей контейнерной площадки. Мы — биряне, конечно должны подавать пример, здесь на нашем озере.

Мусор, который собрали экоактивисты на озере Шамсутдин, утилизирован на полигоне местного регионального оператора по вывозу ТКО.

- Мы аккуратно погрузили все пакеты с мусором в мусоровоз и дальше он отправится на полигон в город Дюртюли, в связи с тем, что из-за ряда хозяйственных споров полигон в Бирске не принимает. Мы собрали более 6 кубометров мусора, такой объем в частных машинах не вывезешь, поэтому мы предложили свою помощь вывезти мусор силами профессионалов своего дела, — рассказал директор местного регоператора по вывозу и утилизации ТКО Евгений Юдинцев.

Яна Чернышенко, замглавы администрации Бирского района, рассказала, что делает местная администрация по сохранению уникального озера Шамсутдин:

- В этом году нами была проведена большая работа по очистке озера, созданию муниципального пляжа для наших жителей. Работали водолазы.

В ходе экологической акции экоактивисты из Уфы узнали об истории, рассказывающей о происхождении названия озера Шамсутдин. Оказывается, по легенде, Шамсутдин — это имя девушки, которая, якобы, погибла в этом озере. По происхождению — озеро — бывшее русло реки Белой.

В рамках районной экологической акции «Чистый берег» волонтёры Туймазинского района также очистили прибрежную полосу озера Кандрыкуль, со стороны федеральной трассы, рассказали в пресс-службе администрации района.

Фото: автор

Фото: автор
Артём Валиев
Теги: экология
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