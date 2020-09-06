Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.18

EUR 89.03

6 сентября Воскресенье

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии выявлено 32 новых случая COVID-19 и 76 - внебольничной пневмонии

ОБЩЕСТВО

За последние сутки в Башкирии выявлено 32 новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в республиканском Минздраве.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрирован 7981 подтвержденный случай COVID-19.

На сегодняшний день в стационарах находятся 67 инфицированных новой коронавирусной инфекцией, шесть из которых — в тяжелом состоянии. Амбулаторно лечатся 767 человек.

«За сутки с выздоровлением выписаны 13 пациентов, всего с начала пандемии выписаны из больниц 7118 человек, — констатировали в ведомстве. — Новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано. Число умерших по-прежнему составляет 29 человек».
Между тем за последние сутки в Башкирии зарегистрировано 76 заболевших внебольничной пневмонией. Выписан из больниц с выздоровлением 61 пациент.

Галина Бахшиева
Теги: коронавирус
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе улицу Коралловую асфальтируют по инициативе жителей
На улице Коралловой в уфимском микрорайоне Затон идут работы по асфальтированию — проект жителей частного сектора попал в программу поддержки местных ини
В Башкирии мужчина открыл стрельбу по дому на колесах, есть пострадавший
В Башкирии неизвестный мужчина открыл стрельбу по дому на колесах. Инцидент произошел в конце августа неподалеку от деревни Басурмановка Мелеузовского ра
Под Уфой фура протаранила и смяла ВАЗ-2112, водитель погиб на месте
Сегодня ночью в Уфе, в микрорайоне Шакша на трассе М-5 Урал произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей и фуры, сообщили в Управлении
В Башкирии два человека попали в больницу по вине пьяного 19-летнего водителя
В Башкирии два человека попали в больницу по вине пьяного 19-летнего водителя. Согласно оперативным данным ГИБДД по РБ, авария с участием автомобилей «Ki
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть