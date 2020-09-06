В Башкирии выявлено 32 новых случая COVID-19 и 76 - внебольничной пневмонии

За последние сутки в Башкирии выявлено 32 новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в республиканском Минздраве.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрирован 7981 подтвержденный случай COVID-19.

На сегодняшний день в стационарах находятся 67 инфицированных новой коронавирусной инфекцией, шесть из которых — в тяжелом состоянии. Амбулаторно лечатся 767 человек.

«За сутки с выздоровлением выписаны 13 пациентов, всего с начала пандемии выписаны из больниц 7118 человек, — констатировали в ведомстве. — Новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано. Число умерших по-прежнему составляет 29 человек».

Между тем за последние сутки в Башкирии зарегистрировано 76 заболевших внебольничной пневмонией. Выписан из больниц с выздоровлением 61 пациент.