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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

БГПУ им. М. Акмуллы посетили Тимербулат Каримов и Андрей Ковальчук

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы посетили учредитель Фонда им. Мустая Карима Тимербулат Каримов и председатель правления Союза художников России, скульптор, народный художник России Андрей Ковальчук. Их сопровождали председатель совета ректоров вузов Башкортостана, ректор Акмуллинского университета Салават Сагитов и первый проректор вуза Алмаз Мустаев.

Гости ознакомились с проектами Института педагогики в области дошкольного образования, посетили мастерские WorldSkills и центры развития компетенций, действующие в институте.

В ходе визита обсуждалась возможность установки памятника первому учителю и организации Учительского парка неподалеку от пятого корпуса университета, где, в том числе ведется подготовка будущих учителей начальных классов.

Ранее с предложением реализации проекта по созданию такого памятника в Уфе к Тимербулату Каримову вышел глава республики Радий Хабиров в ходе Республиканского августовского педсовета.

Также Тимербулат Каримов и Андрей Ковальчук посетили художественно-графический факультет университета, где осмотрели выставку работ студентов и выпускников факультета. Богатая коллекция художественных произведений впечатлила гостей, особый интерес вызвали работы из войлока.

В ходе визита состоялось возложение цветов к бюсту Народного поэта Башкортостана Мустая Карима, установленному в третьем корпусе БГПУ им. М.Акмуллы к 100-летию Мустафы Сафича.

В октябре 2019 года на открытии бюста дочь поэта, Альфия Каримова, приветствуя собравшихся отметила, что поэт смолоду был влюблен в профессию учителя, хотел быть учителем. И потом его называли «учитель учителей», и этого звания он был достоин.

Напомним, что в 1941 году Мустай Карим окончил Башкирский государственный педагогический институт им. К.А.Тимирязева, а в 2004 году стал первым Почетным профессором Башкирского государственного педагогического университета.

ИА «Башинформ»
Теги: БГПУ имени М. Акмуллы
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