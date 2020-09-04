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В Уфе жених и невеста сдали кровь в день свадьбы

ОБЩЕСТВО
Фото: Инстаграм

В Уфе жених и невеста сдали кровь в день свадьбы Фото: Инстаграм

В Уфе жених и невеста сдали кровь в день свадьбы. Тимур и Александра отметили свое торжество не посещением памятников, а приехали на Республиканскую станцию переливания крови.

Тимур родился и вырос в многодетной семье. Кровь начал сдавать на острове Сахалин, когда был кадровым пограничником. Продолжая работать психологом в учреждениях ГУФСИН, регулярно сдавал кровь.

Сейчас Тимуру 29 лет, и он уже 48 раз становился донором. Сдав цельную кровь 23 раза, плазму 23 раза и эритроцитоферез 2 раза, Тимур на днях был удостоен звания «Почетный донор Российской Федерации».

Невеста Александра трудится специалистом логистом в транспортной компании.

«Даже в день бракосочетания влюблённые не смогли остаться равнодушными и приехали сдать кровь как доноры, спасая жизни людей. Свадьба – это торжественный случай, который удобно использовать для того, чтобы люди поняли важность жизни», — сообщает пресс-служба станции переливания крови.

ИА «Башинформ»
Теги: доноры
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