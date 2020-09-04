Число заболевших COVID-19 в Башкирии достигло 7918

С начала пандемии в Башкирии зарегистрировано 7 918 больных коронавирусной инфекцией, 30 из которых выявлены за последние сутки, сообщили в республиканском Министерстве здравоохранения.

На сегодняшний день в больницах находятся 65 инфицированных. Семь из них — в тяжелом состоянии. Амбулаторно лечатся 746 человек.

«За сутки с выздоровлением выписаны 111 человек. Всего с начала пандемии выписаны 7 078 пациентов. Новых случаев смерти от COVID-19 в регионе за сутки не зарегистрировано, число умерших по-прежнему составляет 29 человек. Что касается внебольничной пневмонии, то за последние сутки с этим диагнозом госпитализированы 94 человека. Выписаны из больниц за это же время 73 пациента».