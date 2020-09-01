В Уфе предлагают закрыть 49 автобусных маршрутов. Все они дублирующие, заключили эксперты.

Как сообщил на «Транспортном часе» зампредседателя Гостранса РБ Рафит Ягафаров, всего в городе насчитывается 122 маршрута. Анализ показал, что большая часть маршрутов избыточные. Без изменений останутся 15 маршрутов.

Кроме этого, предлагается ввести 8 новых маршрутов, охватывающих периферийные районы Уфы. Сюда запустят автобусы большой и средней вместимости, и пассажирам не придется подолгу ждать транспорт и тесниться в салоне.

Специалисты также намерены обосновать интервалы движения по маршрутам, рассчитать пассажиропотоки, подтвердить целесообразность использования автобусов разной вместимости, километраж. Работу по реформированию транспортной сети столицы планируется завершить к сентябрю 2021 года.