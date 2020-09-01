В Башкирии официально подтверждено 7825 случаев коронавируса

По последним данным регионального Минздрава, в Башкирии официально подтверждено 7825 случаев коронавирусной инфекции, 30 из которых зарегистрированы за последние сутки.

В стационарах городов и районов республики сейчас находятся 76 инфицированных COVID-19, восемь из них — в тяжелом состоянии. К аппарату искусственной вентиляции легких впервые за долгое время не подключен ни один из заболевших.

«За сутки выписаны с выздоровлением 25 человек. Всего с начала пандемии в регионе выписан 6921 человек, — сообщили в пресс-службе Минздрава. — Новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано. Всего в Башкирии от коронавирусной инфекции умерли 29 человек».

Между тем число выявленных за сутки больных внебольничной пневмонией достигло 85. И, наоборот, выписан из больниц с выздоровлением 71 пациент.