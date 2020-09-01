Сегодня в селе Чесноковка Уфимского района открылась новая школа на 640 мест

Фото: пресс - служба главы Башкортостана























Фото: пресс - служба главы Башкортостана

В День знаний в селе Чесноковка Уфимского района открылась новая школа на 640 мест с детским садом на 160 мест. Стоимость финансирования строительных работ по объекту за три года составила 456,1 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета в размере 130,2 млн. рублей. Учителей, школьников и их родителей с началом нового учебного года поздравил глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Сегодня в первую очередь мы поздравляем наших малышей – первоклассников, которые впервые войдут в двери этой замечательной школы, будут получать здесь знания и выйдут, надеюсь очень хорошими людьми. В республике мы будем продолжать школы, детские сады, учреждения здравоохранения. Еще раз всех вас с праздников. Растите здоровыми, учитесь хорошо, наши семьи пусть пополняются новыми детьми и пусть все живут счастливо», — сказал Радий Хабиров.

«Детский сад и школа полностью укомплектованы кадрами, заключены договора аутсорсинга по питанию, уборке, стирке, охране. У нас созданы все условия для детей и школьников. Кабинеты оснащены современным оборудованием, есть свои лаборатории, в общем все для получения качественного образования», — отметила директор школы.

После торжественной линейки глава региона осмотрел школу, прошелся по новым кабинетам и также посетил детский сад. Новое здание укомплектовано всем необходимым оборудованием, игрушками для детей, средствами обучения и воспитания. На первом этаже, помимо групп, расположены комнаты логопеда, психолога, методический кабинет, пищеблок, медпункт с двумя изоляторами и хозяйственный блок. Директор школы Марина Чугунова рассказала главе республики, что на втором, третьем этажах также размещены помещения для групп, классы и залы для физкультурных и музыкальных занятий, актовый зал.На территории детского сада и школы есть теневые навесы с малыми архитектурными формами, спортивные площадки, опытно-хозяйственный участок. Здание приспособили и для детей с ограниченными возможностями здоровья, входные группы оборудованы пандусом, механизированными устройствами подъема для маломобильных детей.

Пока в школе будет обучаться 490 учеников, проживающих в микрорайоне «Спутник», детский сад полностью укомплектован. Из 160 воспитанников – 40 детей будут посещать ясельные группы.

Строительство объекта велось в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет», входящего в состав национального проекта «Демография». Государственный заказчик – Управление капитального строительства РБ, генеральный подрядчик – ООО «Корунд».