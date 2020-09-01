Фото: Валерий Шахов В Уфе 1 сентября на набережной Белой ограничат движение автотранспорта Фото: Валерий Шахов

В Уфе на участке по улице Набережной ограничат движение автотранспорта. Будет полностью перекрыт участок от съезда Конгресс-холла «Торатау» до СОК «Юность».

Ограничение будет действовать 1 сентября с 14.00 до 22.00 часов.

Такие меры предпринимаются в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения во время подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня знаний.

Администрация г. Уфы обращается к горожанам и гостям столицы с просьбой отнестись с пониманием к вводимому ограничению движения и приносит извинения за возможные неудобства.