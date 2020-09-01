Радий Хабиров поздравил учителей и школьников Башкирии с Днем знаний

Сегодня, 1 сентября, глава Башкортостана Радий Хабиров обратился к школьникам и учителям республики, поздравил их с Днём знаний и началом нового учебного года.

«Я прекрасно знаю, как ребята соскучились по своим учителям. Точно так же знаю, как учителя соскучились по вам. Как они хотят все вместе собраться в школах и, как это было в старые добрые времена, учиться вместе, постигать доброе и вечное. Да, предыдущий период для всех нас был непростым, даже для малышей и старшеклассников. Потому что приходилось учиться в дистанционной форме. Была очень серьёзная информационная нагрузка и т.д. Ребятам было очень плохо, очень плохо было и учителям. Тем не менее мы решили начать этот учебный год так, как всегда его начинали – в наших классах, в наших школах», — сказал глава региона.

Радий Хабиров попросил учеников ответственно подойти к соблюдению антикоронавирусных мероприятий, поберечь как себя, так и своих учителей.

«Вам в этом помогут медицинские инспекторы. Это очень серьёзные выпускники медуниверситета, которые придут специально в ваши школы и будут присматривать за тем, как вы соблюдаете эти правила».

«О чём это говорит? О том, что у вас будет больше возможностей поступить в наши родные башкирские вузы, которые дают хорошее образование. И самое главное – всё-таки вы будете жить здесь и не будете разлучаться с вашими родителями. Поэтому для вас этот год очень важный. Наверное, он будет непростой. Но если вы в себя поверите, всё у вас будет хорошо и отлично», — сказал Радий Хабиров, обращаясь к старшеклассникам.

«И в этих самых крупных школах теперь есть стоматологические кабинеты – хорошие, качественные, современные, где работают профессиональные врачи-стоматологи. Поэтому я обращаюсь к нашим школьникам, чтобы вы не боялись идти в стоматологические кабинеты и после окончания школы выходили с замечательными красивыми улыбками. Я хочу ещё сказать, что в наших школах мы вводим разные программы: и «Взлетай!», и «Спортивная борьба – в школы», и многие другие. Поэтому не тратьте время впустую, пока вы учитесь в школе. Потом времени не будет. Читайте больше, занимайтесь спортом – и тогда вы выйдете уверенными и сильными ребятами, настоящими башкортостанцами. Я всех вас поздравляю, желаю крепкого здоровья, успехов! Если верить в свои силы, всё у нас, на самом деле, получится. Будьте здоровы, всего доброго», — сказал в заключение Радий Хабиров.

Глава республики рассказал, что, несмотря на все сложности, подавляющее большинство старшеклассников успешно сдали ЕГЭ. В республике в этом году увеличено количество бюджетных мест в вузах почти на 1,5 тысячи. В следующем году – почти на 2 тысячи.Глава региона напомнил, что начиная с этого учебного года ученики начальных классов будут получать бесплатное горячее питание. В этом году наведен порядок в 150 школах.