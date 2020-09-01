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Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности

ПОЛИТИКА
Фото: Валерий Шахов

Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности Фото: Валерий Шахов

Глава Башкортостана Радий Хабиров внес изменения в Указ о режиме повышенной готовности. Документ опубликован на портале правовой информации.

Отныне обязательный режим самоизоляции для жителей, находящихся в социальных учреждениях, сохраняется до 15 сентября включительно.

С 1 сентября при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований возобновляют свою работу детские игровые комнаты, детские развлекательные центры, детские кружки и секции, в том числе расположенные в торгово-развлекательных центрах и домах (дворцах) культуры.

Также с 1 сентября открываются кинотеатры, бани и сауны (в том числе расположенные в фитнес-центрах), фудкорты в торговых центрах.

С 15 сентября возобновят работу театрально-концертные организации, дома (дворцы) культуры.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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