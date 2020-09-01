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В закон о статусе депутата Государственного Собрания Башкортостана будут внесены изменения

ПОЛИТИКА

На первом заседании осенней сессии депутаты республиканского парламента рассмотрят в первом чтении изменения в закон «О статусе депутата Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан».

«Законопроектом уточняется срок, в течение которого депутату, осуществляющему депутатские полномочия без отрыва от основной деятельности, гарантируется сохранение рабочего места, – прокомментировал председатель Госсобрания Константин Толкачев. – На выполнение депутатских обязанностей отводится в совокупности не более шести рабочих дней в месяц. Данная норма будет способствовать беспрепятственному осуществлению депутатами публичной деятельности и позволит соблюсти баланс интересов депутатов и их работодателей».

В рамках парламентской работы депутаты регулярно проводят прием граждан, участвуют в заседаниях Госсобрания, комитетов, экспертных советов и других мероприятиях парламента.

«Вводимая норма коснется большинства парламентариев, – сказал Константин Толкачев. – Из 110 депутатов, составляющих по законодательству парламент республики, 88 работают на общественных началах – без отрыва от основного места работы. Это обеспечивает экономию бюджетных средств: по затратам на содержание парламент Башкортостана находится в числе самых экономичных законодательных органов субъектов Российской Федерации. Для успешного совмещения парламентской работы с основной деятельностью депутату необходимы определенные трудовые гарантии. Закон даст депутату возможность шесть дней в месяц заниматься исключительно депутатскими обязанностями».

Спикер Государственного Собрания считает, что усиление гарантий трудовых прав депутатов повысит эффективность их публичной и законотворческой работы.

ИА «Башинформ»
Теги: депутаты
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