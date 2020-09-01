В Уфе ожидаемая продолжительность жизни населения к 2020 году увеличилась на 4,5 года

В Уфе выросла ожидаемая продолжительность жизни при рождении. Об этом сегодня на оперативном совещании в мэрии сообщила начальник отдела государственной статистики Оксана Даянова.

Сообщается, что в 2008 году в Уфе этот показатель составлял 69,76 года. К январю 2020 года он увеличился до 74,24 года.

﻿В Уфе на начало 2020 года насчитывалось 1 млн 140 тысяч 273 человека. По словам Оксаны Даяновой, на протяжении последнего десятилетия наблюдается увеличение доли населения старше и моложе трудоспособного возраста. При том, что доля трудоспособного населения, имеет тенденцию снижения — за последнее десятилетие с 64,5% в 2010 году до 57,4% в 2020 году.

«﻿Несмотря на то, что Уфа получает ежегодную дополнительную прибавку к численности молодого женского населения за счет миграции, в целом потенциал для роста численности населения в репродуктивном возрасте на данный период исчерпан. С 2017 года, как и в целом по стране, так и по Республике, и по Уфе началось снижение женщин репродуктивного возраста, что естественным образом сказывается на снижении объемов миграции данной категории женщин в столицу и на снижении, в свою очередь, уровне рождаемости», — сообщила Оксана Даянова.

﻿Она пояснила, что сегодня рост наиболее активного детородного возраста происходит в основном по причине рождаемости детей более высокой очередности (вторые, третьи дети). Если в 2000 году на долю рожденных вторым и третьим ребенком у матери приходилось 30% от общего количества рожденных детей, то к 2020 году эта доля составила 54% от общего количества рожденных детей.

Также ﻿было отмечено, что в Уфе увеличилось количество разводов. ﻿Как рассказала Оксана Даянова, в 2019 году 9053 пары зарегистрировали брак и 5034 пары зарегистрировали расторжение брака. То есть на 100 заключенных браков пришлось 56 разводов.

﻿В 2010 году на 100 браков приходилось 53 развода. Через пять лет, в 2015 году, количество разводов сократилось до 48, а к 2018-2019 годам вновь увеличилось до 56.