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Подъем заболеваемости гриппом в текущем сезоне будут вызывать три штамма вирусов - ВОЗ

ОБЩЕСТВО
Фото: depositphotos.com

Подъем заболеваемости гриппом в текущем сезоне будут вызывать три штамма вирусов - ВОЗ Фото: depositphotos.com

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, подъем заболеваемости гриппом в текущем эпидсезоне будут вызывать все три штамма вирусов. Об этом сообщила исполняющая обязанности заместителя начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Башкирии Зульфия Камаева на оперативном совещании в администрации Уфы.

«Согласно прогнозам ВОЗ, в предстоящем эпидемиологическом сезоне ожидается смена трех штаммов вирусов гриппа: GUANDONG-MAONAN (H1N1)pdm09, GONG KONG — 2019 (H3N2), WASHINGTON — 2019 (викторианская линия). Особенностью этого сезона является включение в циркуляцию нового коронавируса. Указанные моменты будут способствовать более высокому уровню заболеваемости, чем предыдущие сезоны. Также следует ожидать заболевания, вызванные гриппом и коронавирусом, которые могут привести к утяжелению состоянии больного, росту числа осложнений и удлинения процесса выздоровления. В создавшейся эпидобстановке наиболее эффективный метод предупреждения заболевания гриппом и его осложнений — массовая иммунизация населения», — пояснила Зульфия Камаева.

Она отметила, что подъем заболеваемости гриппом начнется с пятой-седьмой недели 2021 года (конец января — начало февраля).

«Против сезона гриппа по Уфе прививаться будет 60% населения или 681 тысяча человек. Группы риска будут прививаться медицинскими организациями: дети (дошкольное образование, школы), работники в сферах медицины, образования, ЖКХ. Также в группу входят жители с хроническими заболеваниями», — доложила на совещании и.о. заместителя начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Башкирии.

Мэр Уфы Ульфат Мустафин обратился к руководству предприятий обеспечить вакцинацией своих сотрудников и поручил главам районов еженедельно отправлять сведения о количестве привитых не только в Роспотребнадзор, но и в администрацию города.

ИА «Башинформ»
Теги: грипп, штаммы, прогноз
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