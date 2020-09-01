В Башкирии медработники районной больницы готовят жалобу в Гострудинспекцию

Республиканский профсоюз работников здравоохранения направит документы в Государственную инспекцию труда по результатам проверок Архангельской ЦРБ.

Как рассказали в профсоюзе, в декабре прошлого года регистраторы поликлиники сообщили о снижении стимулирующих выплат, вследствие чего их зарплата снизилась почти до размера МРОТ. Также выяснилось, что медсёстры стационара не получают дополнительных выплат за совмещение должностей и увеличение объема работы, ﻿выявили и снижение руководством больницы в одностороннем порядке доплат за оказание платных услуг.

С начала 2020 года по обращениям сотрудников было организовано два выезда специалистов профсоюза. Как рассказал заведующий правовым отделом Республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения Виталий Манзюков, в июне в организацию обратилось 32 медработника ЦРБ.

«Нарушений выявили много — как те, что были не устранены раньше, так и новые. Обращения были связаны с недоплатами за работу в условиях КОВИД, несвоевременным оформлением дополнительных соглашений к трудовым договорам в провизорном госпитале. Например, уборщицу провизорного госпиталя не перевели в санитарки, как это делается в других учреждениях, из-за чего доплату она не получила. В последнем предписании рескома было так же требование начислить фельдшерам ФАП стимулирующие выплаты по нацпроекту «Здоровье» с мая 2019 года. Но предписания профсоюза были исполнены частично».

Председатель республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Рауль Халфин сообщил, что собранные специалистами материалы передадут в Государственную инспекцию труда.

«Материалы, собранные нашими специалистами по обращениям членов профсоюза, будут переданы в Государственную инспекцию труда, которая, скорее всего оштрафует Архангельскую ЦРБ — нарушения слишком очевидны, — отмечает Рауль Халфин. – Настаиваем, что решение вопросов без привлечения ГИТ и прокуратуры было бы оптимальным вариантом: больница в очень непростой финансовой и психологической ситуации. Новому руководству ЦРБ достается неспокойное «наследство». Здесь особенно важен диалог между администрацией и коллективом, тем более в сегодняшних напряженных условиях работы медработников. Если его нет, происходят конфликты, рост недовольства. Хочется надееться, что ошибки прежнего руководства будут учтены, и взаимодействие администрации и всего коллектива станет конструктивным, на пользу здравоохранения района».