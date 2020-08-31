Фото: http://www.02.fsin.gov.ru/ В Башкирии скончался начальник республиканского УФСИН Алексей Чириков Фото: http://www.02.fsin.gov.ru/

В Башкирии скончался начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по республике Алексей Чириков, сообщают СМИ. Информацию подтвердил зампредседателя Общественной палаты РБ, член комиссии по взаимодействию с ОНК при Совете по правам человека Олег Галин.

Известно, что Чириков болел тяжелой двухсторонней пневмонией.

Справка. Чириков Алексей Львович родился 26 мая 1975 года. Окончил Уфимскую высшую школу МВД России, Академию права и управления ФСИН России. Проходил службу на различных должностях уголовно-исполнительной системы — трудился первым замначальника УФСИН РФ по Алтайскому краю, начальником УФСИН России по Республике Алтай, по Калининградской области. На должность начальника УФСИН РФ по Республике Башкортостан был назначен в ноябре 2019 года.