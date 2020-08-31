Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии планируют привить от гриппа более 50% населения республики Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии планируется привить от гриппа более 2 млн человек, сообщил на своей странице в соцсетях министр здравоохранения региона Максим Забелин.

По его словам, вакцинация начнется в сентябре, в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.

Вакцинации подлежат дети в возрасте от 6 месяцев, школьники и студенты, взрослые, включая медиков, работников ЖКХ, транспорта, образования, а также людей старше 60 лет и беременных женщин. ⠀

«В планах привить более 2 млн жителей Башкирии, из которых — 1,675 млн взрослых, 418 тысяч детей и 7 тысяч беременных женщин, — заявил глава республиканского Минздрава и при этом отметил, что для того, чтобы встретить грипп подготовленными, должны быть привиты как минимум 60% жителей. — О своей зоне ответственности по этому поводу важно помнить каждому. Опережая вопросы, скажу, что в больницах готовят разделение коек для пациентов, заболевших гриппом, и больных COVID-19».⠀

Как подчеркнул Забелин, вакцинация считается лучшей защитой от гриппа. Однако мерами профилактики и личной гигиены пренебрегать тоже не стоит.

В числе таких простых профилактических мер он назвал прием витаминов А, В, С и Д, проветривание и влажную уборку помещений, правильный режим питания и сна, а также занятия спортом.⠀

Как сообщал «Башинформ», ежегодно в регионе регистрируется от 600 тысяч до 1 млн случаев заболевания ОРВИ и гриппом. В настоящее время заболеваемость находится на неэпидемическом уровне, но уже в сентябре обычно начинается сезонный рост заболеваемости.

В предэпидемический сезон 2019-2020 годов в Башкирии привили против гриппа около 1,895 млн человек, или почти 47% от численности населения республики. 370 тысяч из них — дети.