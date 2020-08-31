Фото: ИА «Башинформ», Валерий Шахов Часть докладов на оперативном совещании в правительстве будет идти на башкирском языке Фото: ИА «Башинформ», Валерий Шахов

Вице-премьер Фанур Ягафаров выступил на совещании в правительстве республики на башкирском языке с докладом о подготовке к Дню национального костюма народов Башкирии. Праздник решено отмечать в третью пятницу апреля (пришлось на 17 апреля, проводилось в онлайне), и вторую пятницу сентября (11 сентября). Предстоящий День костюма большей частью также пройдет в онлайне: мастер-классы, выставки, дефиле, встречи с дизайнерами, масштабный флешмоб в соцсетях с тэгами #МойНациональныйКостюм #Милли Костюм, лучшие фото будут размещены в печатном календаре.

11 сентября в 19:00 площадке за Конгресс-холлом состоится большой хоровод, в нем могут участвовать все желающие в национальных костюмах.

Главный фактор — образовательная и материальная подготовка. «Нужно широкое освещение в СМИ, чтобы люди могли знакомиться с историей национальных костюмов, их особенностями. Нужно организовать ярмарки и выставки, чтоб люди могли бы приобрести какие-то элементы костюма, аксессуары», — предложил вице-премьер.

Собственно в дни проведения праздника рекомендуется использовать элементы национального костюма в деловой и повседневной одежде.

«Прошу не сводить участие только к работникам образования и культуры, а привлекать другие сферы. Уверен, что государственные и муниципальные служащие станут примером уважительного отношения к своим корням, образцом делового этностиля. Очень важна популяризация мужского делового костюма среди молодежи», — заметил чиновник.

Фанур Ягафаров предложил рассмотреть возможность поддержки производителей вещей в этностиле: «Важно создать собственную индустрию производства товаров с национальными элементами — школьной формы, детских товаров, предметов обихода».

Выступление вице-премьера сопровождалось субтитрами на русском языке на экране. Он был одет в деловой костюм с национальными элементами.

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что с сегодняшнего дня техническое оснащение позволяет всем желающим выступать на родных языках — перевод будет обеспечен: «В нашей многонациональной республике теперь можем это себе позволить. Что касается Дня национального костюма, хотел бы напомнить, что это не культурно-досуговые мероприятия. Это история сохранения традиций, культуры — многих народов, не только башкирского. Я периодически надеваю костюм с национальными элементами, и надену его 11 сентября».