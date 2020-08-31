В Башкирии службы ЖКХ готовятся к морозной зиме

Сегодня на оперативном совещании в правительстве глава Башкирии Радий Хабиров обратился к жилищным службам.

«Главная задача Министерства жилищно-коммунального хозяйства — подготовка к зимнему сезону. Поэтому, давайте, мы этим очень плотно займемся. Наши коллеги-синоптики прогнозируют холодную зиму. Мы должны хорошо пройти этот сезон», — заявил он в ходе совещания.

Ранее сообщалось, что в Башкирии из-за пандемии и эпидемии гриппа и ОРВИ отопление в жилые дома и социальные объекты могут запустить раньше. Так, к 15 сентября все региональные службы должны быть полностью готовы к отопительному сезону. В Уфе к этому времени запланирована подача тепла во все социальные учреждения.

«К 15 сентября все должно быть готово к подаче тепла. В первую очередь отопление будем подавать в социальные учреждения. Все зависит и от погодных условий», — отметил мэр башкирской столицы Ульфат Мустафин. Он также поручил взять на контроль жилые дома, в которых размещены некоторые медицинские учреждения. В эти дома отопление должно прийти раньше срока.