Фото: Станислав Шахов В Башкирии 1 сентября алкоголь продаваться не будет Фото: Станислав Шахов

В Башкирии 1 сентября — в День знаний — будет запрещена продажа алкоголя.

В этот день республиканским законом на территории региона не допускается розничная продажа алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания.

Как сообщал «Башинформ», весной прошлого года депутаты Госсобрания — Курултая РБ приняли Закон «О внесении изменения в статью 6.2 республиканского закона «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в Башкортостане».

Продажу алкоголя в магазинах запретили в день Последнего звонка, в День молодежи — 27 июня, День знаний и в дни проведения сабантуев. Ограничения также коснулись новогодних каникул.