В Башкирии возобновят работу развлекательные учреждения для детей

В ближайшее время в Башкирии вновь заработают детские развлекательные учреждения, заявил в понедельник на оперативном совещании в правительстве глава региона Радий Хабиров.

«Мы детсады открываем, школы открываем, а детские развлекательные учреждения нет. Смысла не вижу, если все детское открываем. Пока всевозможные дискотеки, клубы не будем открывать — потерпят: рестораны открыты, а вот все остальное давайте откроем», — сказал он.

Напомним, с 1 сентября в Башкирии возобновляют свою работу бани и сауны. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения в республике новой коронавирусной инфекции внесут в самое ближайшее время.

Напомним, 28 августа в Башкирии отменили обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.

С 1 сентября при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований возобновляют свою работу детские кружки, секции и кинотеатры.

Кроме того, с 1 сентября открываются детские сады, школы и организации дополнительного образования детей.

С этого же дня в колледжах очно, в том числе с заселением в общежития, будут учиться студенты первых и выпускных курсов.

Для остальных курсов начинается учебная (производственная) практика преимущественно по месту проживания. С 2 октября все студенты колледжей будут учиться очно, в том числе при чередовании с дистанционным обучением (по решению Минобрнауки Башкортостана).

В вузах с 1 сентября по 1 ноября очно, в том числе с заселением в общежития, будут учиться студенты первых курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры, остальные курсы – дистанционно.

С 2 ноября до окончания первого семестра студенты первокурсники перейдут на дистанционный режим. Остальные курсы начнут учиться очно, в том числе с заселением в общежития.