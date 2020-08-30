В Башкирии за сутки число пациентов с Covid-19 выросло на 32 человека, с пневмонией на 82

Минздрав Башкирии продолжает фиксировать ежедневный рост заболеваемости Covid-19 и пневмонией. По данным на 30 августа, в регионе диагностировано 32 новых случая инфицирования коронавирусом и 82 случая заболевания пневмонией. Таким образом общее количество пациентов с Covid-19 в Башкирии с начала распространения вируса достигло 7 763.

Выписаны с выздоровлением с начала пандемии 6 895 человек, 4 из них — за минувшие сутки.

На сегодняшний день в больницах городов и районов республики находятся 65 инфицированных коронавирусом, 8 из них — в тяжелом состоянии.Еще 774 человека, заболевших COVID-19 в легкой форме, лечатся амбулаторно.

«Новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано, число умерших составляет 29 человек», — отчитались в Минздраве.