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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии за сутки число пациентов с Covid-19 выросло на 32 человека, с пневмонией на 82

ОБЩЕСТВО

Минздрав Башкирии продолжает фиксировать ежедневный рост заболеваемости Covid-19 и пневмонией. По данным на 30 августа, в регионе диагностировано 32 новых случая инфицирования коронавирусом и 82 случая заболевания пневмонией. Таким образом общее количество пациентов с Covid-19 в Башкирии с начала распространения вируса достигло 7 763.

Выписаны с выздоровлением с начала пандемии 6 895 человек, 4 из них — за минувшие сутки.

На сегодняшний день в больницах городов и районов республики находятся 65 инфицированных коронавирусом, 8 из них — в тяжелом состоянии.Еще 774 человека, заболевших COVID-19 в легкой форме, лечатся амбулаторно.

«Новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано, число умерших составляет 29 человек», — отчитались в Минздраве.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, Минздрав РБ
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