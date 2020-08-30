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В Минздраве Башкирии рассказали о работе школьных медицинских инспекторов

ОБЩЕСТВО

В Минздраве Башкирии рассказали о работе школьных медицинских инспекторов. Как отметили в ведомстве, прежде всего, они должны будут следить за организацией пропускного режима. Также в их обязанности входит замер температуры, контроль за наличием антисептических средств, соблюдением социальной дистанции, наличием бактерицидных ламп и организации влажной уборки.

Предполагается, что в каждой школе будут работать один либо два инспектора, в зависимости от количества смен. Все данные о соблюдении требований будут заноситься в специальный чек-лист.

Как ранее сообщалось, в качестве медицинских инспекторов для работы в образовательных учреждениях будут привлечены ординаторы и студенты старших курсов Башгосмедуниверситета и медицинских колледжей. Планируется, что работа мединспекторов будет засчитываться как учебная практика студента.

ИА «Башинформ»
Теги: школы, медицинские инспекторы
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