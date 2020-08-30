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Осенняя погода придет в Башкирию во второй половине сентября

ОБЩЕСТВО

По данным портала gismeteo.ru, до 15 сентября в Башкирии будет сохраняться теплая и сухая погода. Днем воздух в Уфе будет прогреваться в диапазоне от +17 до +28 градусов Цельсия, ночью столбик термометра не опустится ниже +8. Небольшие осадки прогнозируются 11-12 сентября, остальные дни первой половины месяца будут солнечными и сухими. Ветер ожидается умеренным, не выше 14 метров в секунду.

Осенняя погода придет в республику после 15 сентября. С 16-го числа в Уфе прогнозируются дожди, в дневные часы в городе будет ветрено и похолодает до +8-12 градусов.

По данным среднесрочных метеопрогнозов, первая половина сентября ожидается аномально теплой во многих регионах европейской части России. В некоторых субъектах РФ в дневные часы воздух будет прогреваться на 5-6 градусов выше средней климатической нормы. Такие погодные аномалии метеорологи связывают с влиянием процесса глобального потепления.

Сергей Николаев
Теги: погода, Башкирия
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