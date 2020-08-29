В Башкирии зарегистрирована ещё одна смерть от коронавируса

В Башкирии умерла 78-летняя женщина после заражения коронавирусом. Смерть наступила на фоне сопутствующих хронических заболеваний, в том числе венозной недостаточности. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Башкирии. Всего умерших 29 человек.

По данным на 29 августа, зарегистрировано 33 новых заразившихся. Общее количество носителей вируса достигло 7 731 человек. В стационарах продолжают лечение 64 человека. Из них в тяжелом состоянии находятся 8 пациентов (на ИВЛ — 1 человек). На амбулаторном лечении 747 человек.

Зарегистрирован 81 случай заболевания внебольничной пневмонией. Проведено 787 522 исследований, обследовано 759 037 человек.