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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

НКО Башкирии выиграли гранты на сумму более 36 млн рублей

ОБЩЕСТВО

Фонд президентских грантов подвел итоги специального конкурса для НКО в период борьбы с коронавирусом.

На конкурс поступило 3 868 инициатив из 83 регионов страны. Из Башкирии поступили 160 проектов.

Победителями специального (третьего) конкурса стали 29 проектов НКО республики на сумму 36,5 млн рублей.

Самые крупные гранты получил благотворительный образовательный фонд «Мархамат» с проектом «Круг семьи – проведение комплекса мероприятий и оказание адресной помощи семьям, воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей для предотвращения возврата в учреждения семейного устройства» на сумму 2 млн 996 тысяч рублей и РОО «Аленький цветочек» для содействия детям-инвалидам и людям с ограниченными возможностями» по Республике Башкортостан с проектом «Защити меня» для детей и молодых людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями и их семей» на сумму 2 млн 996 тысяч рублей.

ИА «Башинформ»
Теги: гранты, НКО
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