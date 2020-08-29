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Жители Башкирии на форуме «iВолга» выиграли пять грантов

ОБЩЕСТВО

Жители Башкирии на Форуме «iВолга» выиграли 5 грантов на общую сумму 1 241 970 рублей.

По итогам конкурса грантов Росмолодежи на Форуме iВолга 2020 у Республики Башкортостан 2 гранта на общую сумму 938 000 рублей: Оскар Лютов с проектом "Форум «Герои молодого поколения» на сумму 228 тысяч рублей и Адель Хусаинова с проектом «Интенсив для молодежных тренеров ПФО» на сумму 710 тысяч рублей.

По итогам окружного конкурса у Башкирии три гранта на общую сумму 303 970 рублей. Средства на реализацию своих проектов получили: Дарья Шлычкова с проектом «Пластик.NET» на сумму 81 360 рублей, Тимур Ишкарин с проектом «Театротерапия для пожилых «Именлек» на сумму 27 120 рублей и Ирина Кузнецова с проектом «Сделай город краше» на сумму 195 490 рублей.

ИА «Башинформ»
Теги: гранты, iВолга
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