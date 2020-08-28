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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии откроются детсады, начнут работу кинотеатры

ОБЩЕСТВО

В Башкирии откроются детские сады, начнут работать кинотеатры и секции. Соответствующие изменения в указ «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» внес глава республики Радий Хабиров.

Согласно новой редакции документа, отменяется обязательный режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.

До 31 августа включительно дети, не достигшие возраста 17 лет, не должны находиться в общественных местах без сопровождения взрослых с 22:00 до 10:00.

Также до 31 августа включительно продолжают работу дежурные группы в детских садах с численностью не более 15 детей, родители которых работают.

С 1 сентября при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований возобновляют свою работу детские кружки и секции, а также кинотеатры.

Также с 1 сентября при неукоснительном соблюдении соответствующих правовых актов Минобрнауки РБ в обычном режиме возобновляют работу детские сады, школы и организации дополнительного образования детей.

В профессиональных образовательных организациях с 1 сентября очно, в том числе с заселением в общежития, будут учиться студенты первых и выпускных курсов.

Для остальных курсов начинается учебная (производственная) практика преимущественно по месту проживания. Со 2 октября все студенты колледжей будут учиться очно, в том числе при чередовании с дистанционным обучением (по решению Минобрнауки Башкортостана).

В вузах с 1 сентября по 1 ноября очно, в том числе с заселением в общежития, будут учиться студенты первых курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры, остальные курсы – дистанционно.

Со 2 ноября до окончания первого семестра студенты первых курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры перейдут на дистанционный режим. Остальные курсы начнут учиться очно, в том числе с заселением в общежития.

ИА «Башинформ»
Теги: карантин, самоизоляция
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