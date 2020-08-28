Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии назначены новые заместители прокурора республики Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии приказом Генерального прокурора РФ назначены новые заместители прокурора республики.

Ими стали старшие советники юстиции Руслан Занфарович Абзалетдинов и Валерий Владимирович Кузьмин, сообщает региональная прокуратура.

Руслан Абзалетдинов родился в 1980 году в городе Белебее, окончил Башкирский государственный университет.С 2002 года по 2007 год работал помощником прокурора Стерлибашевского района, следователем прокуратуры Альшеевского района, старшим следователем, старшим помощником в Белебеевской межрайонной прокуратуре, заместителем прокурора Иглинского района. В 2007 году назначен прокурором Баймакского района. С 2011 года по настоящее время — прокурор Иглинского района.

Валерию Кузьмину также 40 лет,он родом из Республики Узбекистан. Окончил Башкирский государственный университет. С 2002 года по 2005 год работал помощником прокурора Бижбулякского района, заместителем прокурора Куюргазинского района. После был переведен в управление по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры РБ, занимал должности прокурора отдела, начальника отдела по надзору за соблюдением законов в сфере экономики и предпринимательства. С 2011 года по настоящее время работал начальником отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры республики.