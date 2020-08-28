Где в Уфе будут показывать бесплатные фильмы в «Ночь кино»

В субботу, 29 августа, Уфа присоединяется к акции «Ночь кино», проводимой в честь Дня российского кинематографа. По уточнению мэрии, бесплатные сеансы будут проводиться на трех открытых площадках. Начало показа в 20.00.

На пляже «Солнечный» и в парке имени Гафури будут показывать фильмы «Лед 2», «Холоп», «Иван Царевич и Серый волк 4».

На Набережной Белой покажут последние две ленты.