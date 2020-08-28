Фото: Олег Яровиков С 1 сентября граждане смогут оформлять банкротство без суда через МФЦ Фото: Олег Яровиков

1 сентября вступает в силу федеральный закон, который позволяет гражданам проходить процедуру банкротства без обращения в суд. Граждане с размером задолженности от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, которые хотят заявить о своем банкротстве, смогут воспользоваться бесплатной упрощенной процедурой через многофункциональные центры.

Закон позволит наименее обеспеченным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, избавиться от непосильных долгов. Чтобы воспользоваться упрощенной процедурой, нужно будет подать в МФЦ заявление и пакет необходимых документов, а также список всех известных гражданину кредиторов. В течение трех дней сведения о возбуждении процедуры внесудебного банкротства включаются в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. С этого момента пени и штрафы за просрочку обязательств не начисляются. Пока идет процедура, гражданин не может брать новые займы или выступать поручителем.

«При соблюдении всех процедур через полгода после обращения в МФЦ долги признаются безнадежными и списываются. Если же во время процедуры банкротства должник поправил свое финансовое положение и получил возможность самостоятельно рассчитаться с кредиторами, то процедура прекращается досрочно», — прокомментировал председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев.

Банкротство не освобождает от уплаты алиментов, текущих платежей, возмещения морального вреда, вреда жизни и здоровью. Остается обязанность по выплате зарплат и выходных пособий работникам. Повторно объявить себя банкротом во внесудебном порядке гражданин сможет через десять лет.