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Школа 2020: сколько стоит собрать ребенка в первый класс в Башкирии?

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Школа 2020: сколько стоит собрать ребенка в первый класс в Башкирии? Фото: ИА «Башинформ»

Башстат опубликовал среднюю стоимость условного минимального набора товаров для сбора в школу первоклассника в республике, исходя из средних цен на школьную форму и канцтовары за июль 2020 года.

Собрать мальчика-первоклассника в школу обойдется в 13 865 рублей. Из них 9 759 рублей придется потратить на одежду: школьную и спортивную формы, обувь. На канцтовары в среднем уйдет 4 106 рублей. Стоимость рюкзака для школьника — от двух тысяч рублей.

Чтобы подготовить первоклассницу в школу, понадобится чуть больше средств, следует из подсчетов аналитиков. В среднем придется потратить 14 457 рублей. В 10 351 рубль обойдутся школьная форма, спортивная одежда и обувь. На школьные принадлежности уйдет такая же сумма — 4 106 рублей.

Как сообщал ранее «Башинформ», в этом году в республике в школы пойдут 55 тысяч первоклассников, в Уфе впервые за парты сядут 14 тысяч детей. Как будут работать в новом учебном году в условиях пандемии коронавируса образовательные учреждения региона, читайте в материале ﻿агентства.

ИА «Башинформ»
Теги: школа, первоклассники
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