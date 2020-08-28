Жители Уфы чаще всего жалуются на большие интервалы движения маршрутного транспорта

Большая часть — 28% жалоб жителей Уфы на работу общественного транспорта связана с большими интервалами движения на маршрутах. Порядка 14% обращений вызваны отсутствием прямых маршрутов или изменения схемы движения, 10% — некорректным поведением водителей, а 9% — отказом в приеме транспортной карты «Алга». Такие данные приводит Управление транспорта и связи администрации Уфы.

Увеличение интервалов движения стало одним из последствий транспортной реформы, в ходе которой большое число автобусов малой вместимости было убрано с городских дорог. Если в 2018 году число только частных автобусов в Уфе оценивалось примерно в 4 тысячи единиц, то сейчас в городе работает 2850 единиц общественного транспорта, в том числе 2630 автобусов, 134 троллейбуса и 85 трамваев. Свыше 2 тысяч автобусов принадлежат частным перевозчикам, 537 – ГУП «Башавтотранс».

Для снижения времени ожидания и уменьшения интервалов с 1 сентября в Уфе планируется увеличить число работающего подвижного состава. Кроме того, на основе обращений граждан, в том числе по системе «Инцидент-менеджмент», идет совершенствование маршрутной сети. К примеру, не так давно на 21 городском маршруте были изменены количество и класс транспортных средств.